Американский миллиардер выставил на продажу дом во Флориде за рекордные $175 млн

В американском штате Флорида цены на недвижимость обновили свой максимум. Миллиардер Джим Кларк выставил на продажу свой особняк. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дом бизнесмена Кларка, расположенный в районе Палм-Бич, продается за рекордные для штата $175 млн. По информации в СМИ, особняк уже нашел своего покупателя, имя которого держится в секрете.

Дом занимает площадь в 5,871 кв. м и расположен на 647 сотках земли. В собственность покупателя также будет входить 111 кв. м прибрежной зоны, гостевой дом на семь спален, бассейн, поле для гольфа и причал.

Джим Кларк приобрел особняк в марте 2021 года за $94 млн. Он планировал проводить больше времени во Флориде, но не смог, поэтому решил продать недвижимость.