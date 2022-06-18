Тайна судна, которому 1300 лет

Французские археологи пытаются разгадать тайну затонувшего 1300 лет тому назад судна, обнаруженного в старом русле реки Гаронны недалеко от Бордо. В то время этот город находился под контролем Меровингов и входил в состав независимого герцогства Аквитания. В эти выходные находку представят широкой публике, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Внутри судна, между половицами, между шпангоутами и корпусом, мы нашли керамические изделия, которые относятся к VII-VIII векам, так что это не так уж плохо. Нашли кусочки кожи, которые могли принадлежать кому-то, кто работал с кожей на борту лодки; нашли лом, обломок деревянной ложки, которая, возможно, принадлежала кому-то, кто жил на этом судне или обедал там", - говорит археолог Лоран Гримбер.

Первые исследования показали, что деревянное судно длиной 12 метров, по всей видимости, перевозило сельскохозяйственные товары (деревянные и керамические изделия) по реке и до побережья Атлантического океана в период между 680 и 720 годами. Но его происхождение остаётся загадкой.

Археологи решили демонтировать около 300 поперечных балок-рёбер, образующих корпус, чтобы определить архитектурные традиции, в которых было построено судно и методы, с помощью которых оно было сделано водонепроницаемым. Также будут проанализированы керамические изделия, кости животных и деревянная ложка. Чтобы избежать высыхания и деградации деревянных составляющих, остававшихся под слоем ила на протяжении 13 веков, их поливают водой каждые полчаса.

Чтобы определить точное географическое происхождение материала, археодендометр, отправленный на место, анализирует древесину уже разобранных частей - дуба, сосны обыкновенной, каштана - чтобы построить кривую роста по кольцам, прежде чем сравнивать её с хронологией лесов, составленной на европейском уровне.