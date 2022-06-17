Эксперт объяснил, как заснуть в жаркую погоду

Специалист мебельного бренда Online-Bedrooms Ник Шеклок раскрыл несколько лайфхаков, которые помогут легче засыпать при жаркой погоде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, снижение температуры в спальне в течение дня - один из самых простых способов сделать сон более комфортным. Однако есть и иные альтернативы для быстрого засыпания. Одна из них - жалюзи и темные шторы, которые скроют пространство от солнечного света.

Шеклок отметил, что летом также необходимо менять текстиль в спальне: выбирать легкие одеяла и убирать до зимы пледы. Еще один эффективный лайфхак - охлаждение носков. Положить их заранее в холодильник или морозильник. Способ действительно поможет регулировать температуру тела.

"Самый быстрый способ охладиться перед сном - подержать запястья под холодной водой. Рядом с кроватью можно поставить бутылку с пульверизатором, которым при желании можно сбрызнуть все тело", - поделился специалист.

Он также порекомендовал поставить в спальне вентилятор, а если ветра недостаточно, чтобы охладить все тело, - положить перед ним несколько кубиков льда.

"И самое важное для комфортного сна летом - утомить себя к ночи. Не стоит выпивать литры воды перед сном, вместо этого лучше следить за режимом в течение дня", - заключил Шеклок.