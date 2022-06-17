Netflix показал трейлер мультсериала "Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон"

Анонсированный в марте мультсериал про панду По, которого вновь озвучит Джек Блэк, получил трейлер, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В центре сюжета "Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон" - две ласки, жаждущие получить коллекцию из четырех мощных видов оружия.

По же тем временем покидает свой дом и отправляется в путешествие, в котором он знакомится с серьезным английским рыцарем по имени Бродячий Клинок. И вместе им, конечно же, предстоит спасти мир.

Премьера на Netflix состоится уже 14 июля.