Ученые раскрыли загадку происхождения Черной смерти

Эпидемия чумы, известная как Черная смерть, привела к существенному сокращению населения мира семь столетий назад. Несмотря на то, что эпидемия была такой массовой, происхождение ее возбудителя все еще остается загадкой для ученых. Теперь же исследователи заявили о том, что им удалось обнаружить оригинальный штамм Черной смерти в центральной Азии XIV столетия. Они изучили древние и современные ДНК-свидетельства существования заболевания и смогли проследить историю его появления, сообщает Discover magazine, передает Day.Az со ссылкой на Зеркало недели.

Черная смерть бушевала в Европе, Африке и на Ближнем Востоке примерно в 1347-1352 годах. Эксперты не сошлись в том, какое число людей погибло в результате эпидемии, оно оценивается в 25-200 миллионов жертв, то есть, погибло от 5 до 40% населения мира.

После заражения чума убила от 70 до 80% носителей, подавляющее число которых умерло в течение пяти дней. И эти пять дней они прожили в муках. Температура зараженных подскочила, что привело к появлению озноба, болей и бреда. Появлялись также болезненные опухоли в лимфатических узлах, называемые бубонами, из которых выделялся гной и которые лопались на поздних стадиях болезни.

Даже после того, как первая волна отошла в 1352 году, чума продолжала возвращаться на протяжении пяти столетий, периодически опустошая города. Несмотря на то, что чума была такой смертоносной, причины Черной смерти оставались неясными до конца ХІХ века. В 1894 году ученые выяснили, что чуму вызывает бактерия под названием Yersinia pestis. Эта бактерия попала от крыс к людям через кровососущих блох.

Блохи кусали инфицированных крыс и поглощали бактерии, которые закупоривали кишечник блохи и мешали ей есть. Зараженные, голодающие блохи впадали в бешенство и прыгали от крысы к крысе, оставляя за собой след смерти и популяцию зараженных насекомых. Как только популяция крыс сократилась, блохи перешли к людям, и началась самая смертоносная пандемия в истории человечества.

В поисках первоисточника

Но когда же чума перешла от крыс к людям? Этот вопрос ставил исследователей в тупик на протяжении веков.

Чтобы точно проследить происхождение чумы, ученые обратились к археологическим памятникам, которые датируются XIV веком, из Центральной Азии. В Кыргызстане были найдены два захоронения, надгробные плиты которых свидетельствовали о том, в них покоятся жертвы чумы 1338 года. Ученые извлекли ДНК из костей жертвы и нашли в них ДНК чумной палочки Y. pestis.

То есть, возбудитель болезни уже присутствовал в Центральной Азии до того, как добрался до Европы. Вместе с тем, исследователи так и не смогли подтвердить, что это был первоначальный штамм чумы. Чтобы сделать это, они обратились к исследованию "хлебных крошек", оставшихся в геноме бактерии.

Когда Y. pestis перешла от грызунов к человеку, ее геном быстро мутировал и диверсифицировался - ученые назвали это событие Большим взрывом. Небольшие изменения в нуклеотидах A, C, G и T, составляющих геном, накапливались и в конечном итоге привели к Черной смерти. Глядя на различные варианты чумы, исследователи могут определить, как выглядел предковый штамм, который, как считают исследователи, им и удалось обнаружить.

Этот штамм очень похож на современные, которые обнаруживаются у сурков, живущих рядом с местом археологических раскопок. Вероятно, эти животные "укрывали" неактивные версии бактерии между вспышками чумы. Сходство между геномом бактерии, найденной в захоронении и у животных, указывает на то, что человек заразился чумой сразу после того, как бактерия перешла от грызунов к людям.

По мнению ученых, это указывает на то, что Черная смерть происходит из Центральной Азии.