Исследователи обнаружили популяцию белых медведей в «невозможном» для них месте

Исследователи обнаружили в Гренландии скрытую популяцию полярных медведей там, где они не должны жить. Статья об этом опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам исследователей, новая юго-восточная популяция насчитывает около 300 особей, хотя определить точное количество сложно. Для этого они проанализировали данные GPS-ошейников медведей за 36 лет и обнаружили, что медведи с юго-востока Гренландии не мигрировали севернее 64 градуса северной широты, а медведи с северо-востока не проходили ту же линию в обратном направлении, что означает, что эти две группы изолированы. Исследователи заявили, что новооткрытая группа является наиболее генетически разнообразной из всех 20 популяций в Арктике, и генетические сравнения показывают, что они были изолированы от северо-восточной гренландской популяции около 200 лет. Белые медведи считаются уязвимым видом, и в дикой природе их осталось около 36 тыс. особей.

Фьорды, в которых обитают юго-восточные белые медведи, лежат на южной окраине Полярного круга, и поэтому этот регион свободен от морского льда более 250 дней в году. По словам исследователей, такие ледовые условия соответствуют тем, которые прогнозировались для остальной части Арктики к концу XXI-го века, что якобы должно сделать фьорды непригодными для жизни белых медведей. В том числе, лед важен для охоты медведей.

Исследователи считают, что медведи пользуются маленькими кусочками льда, которые откалываются от ледников фьордов и попадают в море. Медведи, вероятно, используют эти участки пресноводного льда так же, как они используют морской лед для охоты, что позволяет им прокормить себя в течение длительных периодов, когда морской лед отсутствует в регионе. Кроме того, генетический анализ выявил среди этой популяции двух особей, пришедших из северо-восточного региона, что означает, что белые медведи, вероятно, смогут адаптироваться к меняющемуся климату.