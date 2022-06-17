https://news.day.az/unusual/1471692.html Любопытный олень отвлёк лесоруба с бензопилой - ВИДЕО
Любопытный олень отвлёк лесоруба с бензопилой - ВИДЕО
Странное поведение парнокопытного обитателя американского заповедника, не испугавшегося звука бензопилы, было запечатлено приятелем дровосека, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Лесной зверь не испугался людей и резких звуков, издаваемых бензопилой и потребовал у лесоруба уделить внимание его персоне.
Олень явно не чувствовал никакой опасности и вытягивал шею, пока рабочий не прогнал надоедливое животное.
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