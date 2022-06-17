Любопытный олень отвлёк лесоруба с бензопилой

Странное поведение парнокопытного обитателя американского заповедника, не испугавшегося звука бензопилы, было запечатлено приятелем дровосека, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Лесной зверь не испугался людей и резких звуков, издаваемых бензопилой и потребовал у лесоруба уделить внимание его персоне.

Олень явно не чувствовал никакой опасности и вытягивал шею, пока рабочий не прогнал надоедливое животное.