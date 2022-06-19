Российские ученые создали "сахар для похудения"
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Ученые Вятского государственного университета нашли способ получения сладкого белка браззеина, который является безвредным заменителем сахара. Разработка должна стать альтернативой углеводным сахарам во всем мире и внести вклад в борьбу с ожирением. Как передает Day.Az, об этом сообщили "Известиям" в пресс-службе университета 17 июня.

Как пояснили эксперты, браззеин представляет собой белок, который примерно в 2000 раз слаще сахара. Разработка промышленной технологии его производства является одним из эффективных способов сокращения в пищевых продуктах так называемого скрытого сахара, снижения их калорийности и борьбы с ожирением.

Проректор по науке ВятГУ Сергей Литвинец отметил, что разработка широкой линейки низкокалорийных продуктов требует эффективных технологий производства браззеина.

"Поэтому наши идеи в первую очередь направлены не на получение самого сладкого белка, а на разработку технологических решений, позволяющих снизить стоимость получаемого продукта. На первом этапе при помощи методов белковой инженерии мы сконструировали генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 2000 раз слаще сахарозы. Сырье, белок, производство - всё отечественное, и главное, что продукт будет отечественный. Это исследование уникально для России", - подчеркнул он.

По словам эксперта, в дальнейшем ученые планируют разработку генно-инженерного продуцента, а также эффективной технологии выделения и очистки. Работа сейчас на стадии сборки генетических конструкций и подбора оптимальных генетических элементов, обеспечивающих высокий выход целевого продукта, добавил Литвинец.

Вся работа в этом направлении ведется в рамках стратегического проекта вуза "Технологии здоровья" по программе "Приоритет 2030".