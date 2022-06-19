Врач назвала самое полезное блюдо на завтрак

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем Telegram-канале о том, какой завтрак можно считать самым полезным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалиста, любой прием пищи должен быть полноценным и содержать белок, сложные углеводы и жиры. При этом, желательно не запивать завтрак чаем или кофе, лучше отдать предпочтение стакану теплой воды с лимоном. Идеальным завтраком, по мнению Павловой является пшенная каша.

"Тщательно промывается крупа, забрасывается в кастрюлю, заливается водой из расчета 1 к 4. Туда же сразу засыпаю промытый изюм. Тыкву можно отдельно приготовить в микроволновке или также закинуть вариться с крупой. Перед едой в тарелку можно плеснуть немного нежирных сливок, но лично я обхожусь без этого", - рассказала врач.

Эндокринолог отметила, что дополнением к таком завтраку может быть белковой коктейль, яйцо или творог.