Ученые разгадали тайну проклятия фараона Тутанхамона

Исследователи-египтологи развенчали миф о тайне проклятия фараона Тутанхамона, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Согласно информации, молва о проклятии была придумана египтологом и журналистом Daily Mail Артуром Вейгаллом, который был обижен тем, что эксклюзивная история об обнаружении гробницы Тутанхамона попала в Times.

Британский археолог Говард Картер обнаружил гробницу египетского фараона 4 ноября 1922 года, а в феврале следующего года вместе с британским египтологом Джорджем Карнарвоном вошел в погребальную камеру Тутанхамона. Тогда гробница была еще цела и полна сокровищ.

В течение шести недель после открытия Дж.Карнарвон умер, после чего произошла серия загадочных смертей людей, которые когда-либо работали на раскопках, либо посещали гробницу. В результате множество газет начали писать статьи, где предполагали, что эти люди стали жертвами древнего проклятия.

Однако большинство ученых позже подчеркнуло, что многие другие люди, которые посетили гробницу или помогли ее обнаружить, прожили долгую и здоровую жизнь.

"На самом деле некоторые из смертей могли быть спровоцированы бактериями из гробницы, которые поразили людей, страдающих к этому моменту хроническими заболеваниями легких", - пояснили исследователи.