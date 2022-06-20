Палеонтологи обнаружили следы древнейшего лесного пожара

Следы пожара, произошедшего 439 млн лет назад, обнаружили палеоботаники из Колледжа Колби в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Geology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследовав отложения на территории современных Польши и Уэльса, ученые обнаружили там отложения древесного угля возрастом около 439 млн лет. В то время большинство растений сильно зависели от воды, поэтому в регионах, где случались засухи, растительности, как считалось, практически не было - только редкие кусты и выраставшие до девяти метров в высоту древние организмы прототакситы, имеющие некоторые сходства с грибами.

Для лесного пожара необходимы растения, источник возгорания (например, удар молнии) и достаточное количество кислорода для горения. То, что пожары смогли распространиться и оставить отложения древесного угля, показывает, что уровень кислорода в атмосфере Земли составлял не менее 16%, считают исследователи. Сегодня этот уровень составляет 21%, но он сильно менялся в течение истории Земли. Основываясь на результатах своего анализа, команда считает, что 430 млн лет назад уровень кислорода в атмосфере мог составлять 21% или даже больше.

Увеличение количества растений и фотосинтез должны были внести больший вклад в кислородный цикл примерно во время этих пожаров, а знание деталей этого кислородного цикла во времени дает возможность лучше понимать, как могла развиваться жизнь, поясняют авторы работы.