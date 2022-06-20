Почему не стоит спать с включенным вентилятором?

Эксперты из Англии рассказали, почему спать с работающим вентилятором - плохая идея, пишет LADBible. По их словам, дело не только в ценах за электроэнергию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как объяснили специалисты, вентиляторы обдувают комнату сухим воздухом, что может привести к сухости кожи и проблемам с носовыми пазухами.

"Если сухость особенно сильная, ваше тело начнет вырабатывать дополнительную влагу, а в этом случае вы более подвержены насморку, заложенности носа и головным болям", - отмечают эксперты.

Еще один побочный эффект от сна с вентилятором заключается в том, что человек может проснуться с болью в мышцах. Это связано с тем, что прохладный воздух способен вызвать напряжение и судороги по всему телу.

Кроме того, специалисты не рекомендуют спать с включенным вентилятором, если у вас есть аллергия или астма.

"Иногда на вентиляторе скапливается слишком много пыли", - предупреждают они.