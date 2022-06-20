https://news.day.az/unusual/1472393.html Лучший друг всегда поддержит - ВИДЕО
Лучший друг всегда поддержит - ВИДЕО
Настоящий друг всегда готов прийти на помощь и подставить плечо в трудную минуту.
Как передает Day.Az со ссылкой на Fishki, на кадрах видно, как ребенок с трудом слушает, что ему говорят и чудом не засыпает, качаясь в право и влево. Увидивший это рядом сидящий друг, положил его голову себе на плечо, который сразу же заснул.
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