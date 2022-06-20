Новую популяцию белых медведей обнаружили в Гренландии

Новую популяцию белых медведей обнаружили ученые на юго-востоке Гренландии, на берегу Датского пролива, отделяющего этот остров от Исландии. Генетические исследования показали, что там живёт совершенно отдельная группа, очень редко контактирующая с другими. Про неё было известно и раньше, но считалось, что хищники не живут там постоянно, а мигрируют вдоль всего побережья, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Бет Шапиро, Калифорнийский университет в Санта-Крузе: "Эта группа медведей из юго-восточной Гренландии очень сильно отличается генетически от всех своих соседей. Они отличаются от всех остальных сильнее, чем любые другие субпопуляции отличаются между собой. Это очень серьёзные генетические отличия, которые говорят о довольно долгой изоляции, малом эффективном размере популяции и инбридинге".

Главная особенность юго-восточных медведей в том, что они адаптировались к охоте на пресноводном льду: это осколки сползающих в море гренландских ледников. Таким образом, на них не влияет таяние морского льда и они, в теории, лучше защищены от последствий глобального потепления.

Но для всех белых медведей такой способ спасения не подходит. Подобные уникальные условия существуют лишь здесь и на острове Шпицберген. А сильные генетические отличия указывают на то, что эта популяция обособилась минимум несколько столетий назад. Современные медведи просто не успеют адаптироваться: по мнению некоторых учёных, арктические хищники могут исчезнуть к концу века.

Юго-восточные гренландские медведи, теоретически, могут прожить и дольше, но ненамного: гренландские ледники, их охотничьи угодья, тоже тают очень быстро.