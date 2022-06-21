Психолог раскрыл связь голода с негативными эмоциями

Связь голода с негативными эмоциями раскрыл в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. По его словам, человек может испытывать два вида этого состояния - "физический" и "психоэмоциональный", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Эмоциональный голод всегда сосуществует вместе с неприятной и сложно переносимой эмоцией. Например, у человека проблемы на работе или в личной жизни... Еда в данном случае является "обезболивающим". Она частично подавляет болезненные переживания, и вы заедаете проблему", - рассказал психолог.

Он уточнил, что психоэмоциональный голод наступает, как правило, резко и неожиданно. В таком случае человек хочет ощутить конкретный вкус, например, сладкого. Этот вид голода формируется в мыслях и чувствах, а не в желудке, написал Долгов. По словам врача, "подобные моменты решаются в ходе психотерапевтической работы".

В то же время физиологический голод наступает постепенно. "Сначала мы немного проголодались, а с течением времени чувство голода усиливается и спустя пару часов мы убеждаемся, что хотим есть", - рассказал доктор. В таком случае часто у человека нет определенных гастрономических предпочтений.