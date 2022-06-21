Названа опасность открытой обуви

Ношение открытой обуви может спровоцировать серьезные заболевания. Об этом "Вечерней Москве" сообщила дерматолог Ольга Латыпова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, в открытой обуви кожа ног пересушивается из-за воздействия солнца и попадания пыли. Первыми симптомами являются зуд и шелушение стоп.

"Далее в процесс вовлекаются ногтевые пластины. Происходит изменение цвета (от серо-желтого до коричневого), утолщение, крошение. Это может свидетельствовать о микробной инфекции, возбудителем которой может быть синегнойная палочка, стрепто- или стафилококк", - предупредила врач.

Как добавила дерматолог, на стопах может проявиться вирус папилломы человека.

"Выделяют глубокие и поверхностные ладонно-подошвенные бородавки. Глубокие проявляются болезненными очагами в местах давления обувью, поверхностные чаще всего безболезненные и напоминают омозолелости", - перечислила признаки ВПЧ изданию дерматолог.

По словам Латыповой, многие инфекции передаются после педикюра, поэтому следует уточнять у мастера, что все инструменты стерильны.

Как добавила врач, летом лучше отказаться от узкой обуви и купить туфли из натуральной кожи, которые будут более эластичны в носке. По ее словам, нужно отдавать предпочтение закрытой обуви с элементами перфорации.