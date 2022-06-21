Появился спрей, который увеличивает срок годности продуктов на 50 процентов

Исследователи создали антибактериальное покрытие из растительных материалов: оно предотвращает порчу продуктов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Хайтек", покрытие состоит из биополимерных волокон, которые пропитаны природными антимикробными веществами, например, маслом тимьяна, лимонной кислотой и низином. Спрей борется с такими микробами, как кишечная палочка и листерия, а также предотвращает порчу и загрязнение продуктов. Если надо, покрытие можно легко смыть водой.

Пластиковые упаковки и контейнеры подходят для сохранения продуктов питания, но они создают огромное количество отходов, которые могут попасть в окружающую среду, поэтому исследователи решили создать альтернативу.

Команда заявила, что материал можно легко производить в больших масштабах, с помощью процесса, который называется воздушно-струйное прядение. Затем его можно извлечь и наносить на любые продукты, в частности, на овощи, фрукты и мясо.

В ходе испытаний команда обнаружила, что покрытие может продлить срок годности авокадо на 50 процентов. Если спрей попадет в окружающую среду, то быстро разлагается за 3 дня.

Это не первый случай, когда ученые разрабатывают экологически чистые пищевые покрытия для замены пластмасс. Другие команды экспериментировали с пленками из панцирей креветок или с паучьим шелком, а также создавали упаковки из молочных белков или съедобные покрытия из пектина.