Dior выпустил набор инструментов для сада за $8700

Модный дом Dior выпустил набор инструментов для сада стоимостью $8700 (14 790 манатов), сообщает inputmag.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В набор для сада от Dior стоимостью $8700 (14 790 манатов) входят инструменты, необходимые для создания "сада мечты".

Сам набор выполнен в виде складного табурета, обтянутого телячьей кожей. В нем нет опоры для спины, поэтому он не очень практичен, зато его форма отдает дань уважения изгибам и карманам сумки Saddle - одной из самых узнаваемых сумок дома Dior. Табурет также оснащен серебристой фурнитурой с D-кольцами и брендингом Dior на ножках.

В откидном кармане "седла" можно хранить мелкие вещи, а в трех петлях - разместить сами инструменты. В набор входят ручные грабли и миниатюрная лопата. Их ручки выполнены из той же зернистой кожи, что и сиденье табурета, а на конце ручек выгравирован фирменный знак Dior.