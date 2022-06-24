На Земле найдена новая бактерия размером в 1 см

В журнале Science было опубликовано исследование о недавно обнаруженной бактерии, которая настолько велика, чтобы ее можноувидеть невооруженным глазом. Она напоминает по форме и размеру ресницу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Микробиологи нашли ее в Гваделупе на Малых Антильских островах.

Латинское название нового вида бактерии - Thiomargarita magnifica. Ее размеры достигают 9000 микрометров, что составляет почти 1 сантиметр в длину. Обычно клетки большинства видов бактерий имеют длину около 2 микрометров, хотя более крупные могут достигать 750 микрометров.

По словам соавтора исследования Жана-Мари Фолланда, морского биолога и ученого из Калифорнийской лаборатории исследований сложных систем и члена Объединенного института генома Министерства энергетики США, эта бактерия может вырасти и до 2 сантиметров в длину.

"Понять, насколько это огромно для бактерии, это то же самое, как если бы мы нашли человека ростом с гору Эверест", - заявил ученый CNN.

На поверхности одной T. magnifica может поместиться более 625 000 бактерий E. coli. (кишечная палочка).

Однако, несмотря на свой размер, бактерия имеет "особенно нетронутую" поверхность, лишенную бактерий, которые живут на поверхности растений и живых животных, согласно исследованию.