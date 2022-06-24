Что произойдет, если мармеладный мишка попадет в подогретый хлорат калия?
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Хлорат калия против мармеладного мишки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fishki, мужчина показал довольно интересную химическую реакцию, возникающую при соприкосновении мармелада и подогретого хлората калия.

Представляем вашему вниманию данное видео: