https://news.day.az/unusual/1473693.html Что произойдет, если мармеладный мишка попадет в подогретый хлорат калия? - ВИДЕО
Что произойдет, если мармеладный мишка попадет в подогретый хлорат калия? - ВИДЕО
Хлорат калия против мармеладного мишки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Fishki, мужчина показал довольно интересную химическую реакцию, возникающую при соприкосновении мармелада и подогретого хлората калия.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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