Какой женский рост считается идеальным?

По данным Medical News Today, трудно судить о точном среднем росте женщин во всем мире, потому что в каждой стране есть свой способ измерения и представления этих данных. Однако многие неофициальные источники оценивают средний рост женщин в 160,2 сантиметра. Впрочем, в разных странах это значение может существенно меняться. Например, в Латвии живут самые высокие женщины. Их средний рост составляет 169,8 сантиметров. А вот самые низкие женщины чаще всего встречаются в Гватемале. В этой стране средний рост составляет всего 149,3 сантиметра.

Итак, почему некоторые из нас выше или ниже среднего человека, и есть ли способ повлиять на рост? Издание Healthline перечисляет несколько факторов, которые могут повлиять на ваш рост, включая генетику, диету, уровень активности и осанку. Хотя вы, возможно, не в состоянии контролировать то, что дали вам ваши мама и папа, есть данные, свидетельствующие о том, что рост может меняться, и что в целом люди со временем становятся выше.

Это не означает, что вы можете прибавить несколько сантиметров к своему росту за одну ночь. Скорее, средний рост увеличивается с каждым поколением. Во всем мире люди стали выше за последнее столетие, при этом европейские и восточноазиатские страны увеличили свой средний рост больше всего. Во многом это связано с достижениями в области медицины и улучшением качества жизни.

Если вы стремитесь увеличить свой рост, издание Medical News Today предлагает практиковать правильную осанку, заниматься спортом и следить за тем, что вы получаете суточную дозу кальция. Даже если ваши здоровые привычки мало влияют на ваш рост сейчас, по крайней мере, они могут сыграть роль в росте ваших будущих детей и внуков.