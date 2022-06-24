Какой женский рост считается идеальным?
Наше тело претерпевает множество изменений с течением времени: мы можем набрать или сбрасывать вес, экспериментировать с разными цветами волос или же набирать мышечную массу с помощью тренировок, передает Day.Az со ссылкой на marieclaire.
Хотя мы можем изменять свое тело разными способами, рост взрослого человека - это все-таки достаточно фиксированный параметр. Обладаете ли вы высоким ростом, как модель Карли Клосс, или миниатюрным, как актриса Кристин Ченоуэт, как правило, с этим придется мириться на протяжении всей вашей жизни.
Нет ничего плохого в том, чтобы быть выше или ниже среднего человека. Самые большие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, - это, скажем, чувство неловкости на каблуках (особенно когда вы становитесь на голову выше всех остальных) или попытки разглядеть сцену на концерте (особенно когда перед вами толпа высоких людей). Тем не менее, вам может быть интересно, почему вы выше или ниже, чем остальные; и каков на самом деле средний рост женщин во всем мире.
По данным Medical News Today, трудно судить о точном среднем росте женщин во всем мире, потому что в каждой стране есть свой способ измерения и представления этих данных. Однако многие неофициальные источники оценивают средний рост женщин в 160,2 сантиметра. Впрочем, в разных странах это значение может существенно меняться. Например, в Латвии живут самые высокие женщины. Их средний рост составляет 169,8 сантиметров. А вот самые низкие женщины чаще всего встречаются в Гватемале. В этой стране средний рост составляет всего 149,3 сантиметра.
Итак, почему некоторые из нас выше или ниже среднего человека, и есть ли способ повлиять на рост? Издание Healthline перечисляет несколько факторов, которые могут повлиять на ваш рост, включая генетику, диету, уровень активности и осанку. Хотя вы, возможно, не в состоянии контролировать то, что дали вам ваши мама и папа, есть данные, свидетельствующие о том, что рост может меняться, и что в целом люди со временем становятся выше.
Это не означает, что вы можете прибавить несколько сантиметров к своему росту за одну ночь. Скорее, средний рост увеличивается с каждым поколением. Во всем мире люди стали выше за последнее столетие, при этом европейские и восточноазиатские страны увеличили свой средний рост больше всего. Во многом это связано с достижениями в области медицины и улучшением качества жизни.
Если вы стремитесь увеличить свой рост, издание Medical News Today предлагает практиковать правильную осанку, заниматься спортом и следить за тем, что вы получаете суточную дозу кальция. Даже если ваши здоровые привычки мало влияют на ваш рост сейчас, по крайней мере, они могут сыграть роль в росте ваших будущих детей и внуков.
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