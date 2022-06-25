Диетолог предупредила об опасности употребления мяса в жару

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жареное мясо надолго остается в кишечнике, что может привести к образованию раковой опухоли. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"У нас в жару это все замедляется. А клетчатка из сырых овощей поможет пищеварению. Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжелое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это риск образования онкологии, поэтому клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободить от еды", - рассказал Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что шашлык может быть и овощной, например, из кабачков, баклажанов, помидоров. Печеные и сырые овощи можно подавать в качестве гарнира, ведь они богаты влагой, а многие люди забывают пить воду при употреблении шашлыка.