Названа причина болей, встречающихся только у людей до 75 лет

Пожилые люди имеют более здоровые мышцы в связи с тем, что у них отсутствует практика долгого и ежедневного использования смартфона. Об этом рассказал массажист Владимир Демиденко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, люди старше 75 лет редко испытывают спазмы в мышцах, так как в молодости у них не было нагрузок, которым сейчас подвергает себя молодежь.

"Проводя долгое время в телефоне, планшете мы никогда не сможем сохранять мышцы в здоровом состоянии. Ведь человек анатомически не приспособлен к такой нагрузке", - объяснил специалист.

Демиденко предупредил, что из-за длительной нагрузки происходит спазмирование мышц-сгибателей спины и шеи.

"Очень часто как раз таки у пациентов с болями в голове, шее, спине причиной является работа со смартфоном, компьютером", - заключил он.