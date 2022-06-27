Врач предупредил об убивающих организм безобидных привычках

Доктор и главный хирург журнала Bariatric Journal Гектор Перис предупредил об убивающих здоровье привычках, которые ежедневно совершают многие люди. О том, как не навредить собственному организму из-за неведения он рассказал в интервью изданию ETNT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор отмечает, что большинство людей каждый день неосознанно ухудшают собственное здоровье. Он перечислил несколько безобидных на первый взгляд привычек, от которых стоит немедленно отказаться ради долгой жизни. Первая из них - пропуск завтрака. По словам Переса, это приводит к упадку сил и усталости в течение дня. "Обязательно съешьте что-нибудь полезное утром, чтобы зарядиться энергией и оставаться сосредоточенным в течение дня", - объяснил он. Кроме того, по мнению доктора, также вредно часто баловать себя обработанными продуктами с избыточным содержанием сахара, соли и жира. С точки зрения Переса, такая еда не имеет питательной ценности, поэтому лучше заменить ее на цельные, свежие продукты.

Следующая распространенная привычка, негативно влияющая на самочувствие - регулярные недосыпы. "Достаточное количество сна имеет решающее значение для поддержания вашего здоровья", - подчеркнул доктор и порекомендовал спать не менее восьми часов каждый день.

К прочим привычкам, которые вредят организму, Перес отнес недостаточное потребление воды, отсутствие физической активности, а также пренебрежение к психическому здоровью. Врач посоветовал чаще обращаться за помощью к психологу и проходить профилактические осмотры у терапевта, даже если человеку кажется, что со здоровьем все в порядке.