Рожденные с помощью ЭКО дети оказались более подвержены психическим болезням

Дети, зачатые с помощью ЭКО, на 10% чаще страдают от психических заболеваний, обнаружили специалисты из Университетского колледжа Лондона и их финские коллеги. Об этом они рассказали в статье в журнале European Journal of Population, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали сведения о 280,5 тыс. детей, родившихся в Финляндии в 1995-2000 годах. 13,7 тыс. из них появились на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

В подростковом возрасте дети, зачатые с помощью искусственного оплодотворения, лучше учились и имели меньшую вероятность бросить школу, остаться без образования и работы. После поправки на социально-экономические условия, впрочем, эти различия пропали - по всей видимости, зачатые с помощью ЭКО дети в целом растут в более благополучных и обеспеченных семьях.

При этом зачатые с помощью ЭКО дети чаще стакивались с психическими заболеваниями, особенно с депрессией и тревожными расстройствами. Разница была не очень велика - 10% среди зачатых искусственным путем по сравнению с 9% среди зачатых естественным.

"Тот факт, что дети, зачатые с помощью ЭКО, как правило, рождаются первенцами, объясняет некоторые избыточные риски. Также возможно, что родители таких детей из-за переживаний сами столкнулись с депрессией и тревогой, что повысило вероятность для детей. С другой стороны, родители могут быть более обеспокоены благополучием своего ребенка и с большей вероятностью будут следить за тем, чтобы ребенок посещал врачей, поэтому у таких детей может быть больше шансов получить диагноз при определенных состояниях", - отмечают авторы работы.

Поскольку самому старшему ребенку, зачатому с помощью ЭКО, сейчас 43 года, эта область исследований является относительно новой и малоизученной, подчеркивают они. Учитывая рост числа детей, зачатых с помощью ЭКО важно понимать долгосрочные последствия такого способа для детей и молодежи.