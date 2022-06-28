Сомнолог назвал основные причины плохого сна

Чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день, считает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Роман Бузунов. В разговоре с Lenta.ru он выделил основные причины плохого сна, передает Day.Az.

Образ жизни, гигиена сна и спальни

Первый большой блок причин, из-за которых людям тяжело заснуть, включает в себя проблемы, связанные с образом жизни, гигиеной сна и спальней, поделился врач.

Если у вас какой-нибудь "синдром трех кресел" - грубо говоря, кресло автомобиля, кресло на работе, кресло дома у телевизора, то есть никакой физической нагрузки, если вы в день выпиваете шесть-семь чашек кофе, если у вас постоянный стресс, если у вас информационный невроз, если вы перед сном смотрите в смартфон, пальчиком тыкаете, то какой тут будет сон? А если у вас еще какой-нибудь неудобный матрас, в окно светит солнышко, когда встает, и у соседей телевизор за стенкой играет?

Соматические проблемы

Также, по словам врача, проблемы со сном могут наблюдаться из-за болезней, при чем иногда даже совершенно неочевидных. "Например, витамина D не хватает, железа не хватает, витамина группы B не хватает или гормона щитовидной железы слишком много - так называемый гипертиреоз", - уточнил он.

В учебниках по психиатрии написано, что фактически каждое расстройство психики сопровождается нарушением сна, отметил Бузунов, поэтому бессонницей могут страдать люди с тревогой, депрессией, неврозом, биполярным расстройством и так далее.

Рефлекс "постель - бессонница"

"И вишенка на торте - неважно, что первоначально спровоцировало бессонницу, если приблизительно три месяца что-то вам мешало заснуть, то у вас формируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть, и постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Если здоровый человек ложиться в постель, он через 15 минут задремлет, через полчаса заснет, потому что у него постель - это сон, а если у человека хроническая бессонница, о чем он думает, подходя к постели? "Ой, я не засну". Из-за этого происходит подскок давления, выброс гормонов, стрессовая реакция, и человек реально не засыпает - это называется условным рефлексом боязни не заснуть", - объяснил профессор.

Долгое лежание в постели в попытках заснуть только ухудшает ситуацию, отметил он. Эффективнее всего здесь, как ни странно, работают техники ограничения сна, когда человек сокращает время пребывания в постели и испытывает выраженную сонливость. "Достаточно где-то три недели засыпать, не боясь, и отрицательный рефлекс меняется на положительный. Человек ложится в постель и быстро засыпает", - подытожил врач.