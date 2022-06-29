Названы 5 главных ошибок в питании летом

Ведущий диетолог сервиса Level Kitchen Антон Бердов рассказал, какие основные ошибки в питании не стоит совершать в летний период. Релиз имеется в распоряжении Gazeta.ru, передает Day.Az.

В первую очередь, эксперт призывает отказаться от холодного питья после проведенного на солнце дня, поскольку резкий перепад температур может привести к охлаждению органов и заболеваниям горла.

"Употребление ледяной воды после дня, проведенного на солнце, может привести к сбою работы вашей иммунной системы и вызвать боль в горле. Во время употребления холодных напитков в организме происходит резкий перепад температуры (разница температур между телом и жидкостью может достигать 30 градусов!), что приводит к охлаждению основных органов, а также к воспалению неба, миндалин и носоглотки", - рассказал диетолог.

Следует также отказаться от большого количества продуктов, содержащих кофеин, поскольку он обладает диуретическим эффектом и может привести к обезвоживанию.

"Употребление слишком большого количества кофе или черного чая летом может вызвать головную боль и обезвоживание. Если вы не можете отказаться от кофе или крепкого чая даже в жару, старайтесь пить больше воды, чтобы восполнить ее потерю", - предостерег эксперт.

Не стоит злоупотреблять также сладкой газировкой и соками, поскольку высокое содержание сахара в этих продуктах может повысить давление и увеличить нагрузку на поджелудочную.

"В свою очередь это может привести к накоплению лишних жировых отложений, повышает риск развития диабета, а также онкологических заболеваний. Откажитесь от этих холодных жидких калорий и пейте только свежие фруктовые соки с натуральным сахаром", - пояснил Бердов.

Еще одна ошибка - "супер-диеты", поскольку они могут привести к вялости, головным болям, тошноте и диарее. Эксперт советует отказаться от излишней нагрузки на организм в виде диет и перейти на питание здоровой пищей.

Также не нужно отказываться от яиц, рыбы, мяса и прочей высокобелковой пищи, поскольку эти продукты помогают держать вес в норме.

"Существует мнение, что яйца, рыба и курица выделяют в организме чрезмерное количество тепла и, следовательно, в жару их следует избегать. Такая позиция не имеет под собой никаких научных обоснований. Все три продукта богаты постным белком, что важно для поддержания здорового веса летом. В жару все же стоит уменьшить порции жирного мяса, такого как баранина или свинина, заменив его, например, на индейку или постную говядину", - посоветовал специалист.