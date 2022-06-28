Сомнолог заявил о пользе ночных кошмаров

Кошмары, которые периодически снятся людям, могут быть полезны, так как таким образом мозг обрабатывает информацию и принимает определенные решения. Об этом врач-сомнолог, профессор, д.м.н. Роман Бузунов рассказал Lenta.ru, передает Day.Az.

По его словам, функция кошмаров - это фактически некое проигрывание ситуаций, при котором мозг ищет выход из них ночью.

"Мы же и днем можем проигрывать какие-то ситуации, например, не дай Бог муж меня бросит, что я тогда буду делать", - объяснил он.

Врач отметил, что если людям периодически снятся разные кошмары, это лучше их адаптирует к окружающей среде, в то время как те, кто не страдает от страшных сновидений, менее адаптивны.

Бузунов уточнил, что если человеку каждую ночь снится один и тот же навязчивый кошмар, например, что он попадает в автокатастрофу, это повод обратиться к психологу.

"В этом случае мозг, как заезженная пластинка, каждый раз обращается к этой информации, он ее забыть не может, он принять решение не может, и он не понимает, как дальше с этим жить. Тут уже мозг не справился, и побороться с такими навязчивыми кошмарами - задача психиатров и психологов", - объяснил врач.