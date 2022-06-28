Жилеты названы главным трендом лета

Жилеты от костюма-тройки назвали одним из главных трендов 2022 года в Великобритании. Как сообщает Metro, британский ритейлер John Lewis в прошлом году отчитался о 53%-ном росте запросов на жилеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что жилеты носят как акцентный элемент образа. Стилисты предлагают носить их поверх белоснежной футболки - в этом случае следует оставить пуговицы расстегнутыми.

Более смелым предлагают носить жилет без всего под ним. В сочетании с ним можно носить, как прямые брюки, так и джинсы, юбки-мини и даже шорты. Жилеты больше не являются представителями исключительно классического стиля. Теперь стоит экспериментировать с сочетаниями, аксессуарами и обувью.

Из цветов можно выбрать яркие оттенки, которые актуальные в этом сезоне: зеленый, розовый и оранжевый. Для более сдержанных подойдет бежевый, белый и пастельная палитра.