Названы три витамина, которые помогают похудеть

Недостаток витаминов негативно сказывается на общем состоянии организма и может спровоцировать набор лишнего веса, сообщила "Известиям" врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова, передает Day.Az.

При соблюдении любых диет необходимо следить за уровнем витаминов в организме, набор лишнего веса может спровоцировать дефицит витаминов С, D и В. Например, при острой нехватке витамина D снижается активность и усиливается аппетит.

"Витамины группы В являются важнейшими катализаторами окисления жира, ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок, а также контролируют передачу нейромышечных и межнейронных связей. При этом витамины группы B не накапливаются, поэтому они должны поступать в организм каждый день", - отметила врач.

Витамин С отвечает за синтез коллагена в организме и потому тоже необходим при похудении, он также является одним из важнейших антиоксидантов, который помогает сохранить молодость и упругость кожи.