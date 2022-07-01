Китайцы создали искусственный интеллект для распознавания тревожных криков цыплят

Ученые создали искусственный интеллект для распознавания тревожных сигналов цыплят на ферме. Статья об этом опубликована в Journal of the Royal Society Interface, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Куры, как и многие другие животные, издают разные звуки в зависимости от обстоятельств. В том числе, есть своя характерная вокализация при испуге или во время откладывания яиц. Подают звуковые сигналы и цыплята, сообщая о проблемах или об удовольствии.

Ученые из Городского университета Гонконга разработали систему для отслеживания состояния цыплят. Для этого они записывали их голоса на одной из ферм в Китае в течение года. Затем их преобразовали в спектрограммы, и обучили искусственный интеллект опознавать тревожные сигналы цыплят. В результате алгоритм успешно их распознавал в 97% случаев, и потенциально он сможет указывать рабочим клетку с больным цыпленком.

В случае внедрения на фермы такая система позволит лучше следить за здоровьем птиц, что повысит прибыль и, одновременно, будет способствовать более этичному фермерству. Однако перед этим систему необходимо испытать и доработать для коммерческого использования.