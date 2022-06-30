Стилист предостерегла от избыточного использования шампуня

Стилист по волосам Зои Ирвин раскрыла главные ошибки при мытье волос. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, она посоветовала следить за количеством шампуня, который наносится на кожу головы. По мнению стилиста, многие используют слишком много очищающего средства - в то время как достаточно один раз нажать на помпу, отмеряющую количество шампуня, а уже после решить, нужно ли вам еще.

Она также отметила, что наносить шампунь каплями на руку не стоит - его следует растереть его по всей площади ладони, как крем для рук. Это обеспечивает равномерное распределение продукта.

При мытье Зои предлагает держать голову неподвижно и двигать пальцами вокруг головы. Это растягивает клетки с волосяными фолликулами, увеличивая диаметр роста. По словам Зои, это может ускорить рост волос на 24%. Она также рекомендует тратить больше времени на массаж кожи головы.

Когда дело доходит до кондиционера, его надо нанести на руки, затем методом поглаживания нанести его на волосы, следуя от кончиков до корней.