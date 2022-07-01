Как правильно хранить картофель?
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Повар Майк, ведущий блог на YouTube, рассказал, как правильно хранить картофель, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, многие люди хранят картофель в холодильнике, однако этот продукт не любит холод. Кроме того, для него опасен свет, который приведет к зеленому налету.

Как добавил блогер, картофель предпочитает температуру от четырех до десяти градусов. Если положить его в прохладный и сухой подвал, продукт будет годен около 10 недель.

Если нет возможности хранить клубни в подвале или погребе, повар предложил альтернативу в виде кухонного шкафа. Важно перед этим не мыть картофель и не повреждать его кожуру. По словам повара, клубни лучше распределить на подносе или положить в кастрюлю.