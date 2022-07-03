Биологи открыли новую молекулу, стимулирующую рост волос

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили сигнальную молекулу SCUBE3, которая стимулирует рост волос - работа ученых была опубликована в журнале Developmental Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В разное время жизненного цикла волоса клетки волосяного фолликула могут посылать сигналы, которые либо удерживают волос в состоянии покоя, либо вызывают рост новых волос. Мы обнаружили, что сигнальная молекула SCUBE3, которую вырабатывают клетки волосяных фолликулов, передает стволовым клеткам волос сигнал начать делиться, что предвещает начало роста новых волос", - поясняет один из авторов работы Максим Пликус.

Выработка активирующих молекул клетками кожных сосочков имеет решающее значение для эффективного роста волос у мышей и людей. У людей с алопецией клетки фолликул работают неправильно, что значительно снижает количество активирующих молекул.

Исследователи провели эксперимент с мышами с гиперактивными клетками фолликулов и избыточным волосяным покровом. При изучении грызунов ученые идентифицировали SCUBE3 как молекулу, которая может стимулировать чрезмерный рост волос.

Дальнейшие тесты подтвердили, что SCUBE3 активирует рост волос в человеческих фолликулах. Исследователи ввели SCUBE3 в кожу мыши с пересаженными в нее человеческими фолликулами - это позволило вызвать новый рост волос как в спящих человеческих, так в мышиных фолликулах.