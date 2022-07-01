Горбатые киты оказались способны учиться песням у сородичей

Горбатые киты способны быстро выучить сложные песенные паттерны других популяций китов, выяснили исследователи Квинслендского университета - работа ученых была опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи внимательно изучали песенные модели самцов горбатых китов из Новой Каледонии и Австралии в период с 2009 по 2015 год, чтобы отследить уровень культурной передачи между популяциями.

Оказалось, что новокаледонские горбатые киты могут с поразительной точностью учить песни своих собратьев с восточного побережья Австралии. Ежегодно киты без ошибок учили песни других популяций, не зависимо от их сложности.

По словам ученых, сложность песен китов определялась путем измерения как количества звуков, издаваемых китами, так и длины звуковых паттернов.

Полученные результаты говорят о том, что среди китов наблюдается самый высокий уровень культурного обмена среди всех животных. Кроме того, это подтверждает идею о том, что киты учатся песням на общих миграционных маршрутах, таких как Новая Зеландия, или на общих местах нагула, таких как Антарктида.