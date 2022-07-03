Врач рассказал о лечебных свойствах собак

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что присутствие в доме собаки и общение с ней помогает сформировать у хозяев правильный сердечный ритм. Об этом передает Day.Az со ссылкой на URA.RU.

"Считается, что собаки формируют правильный сердечный ритм у человека. Дело в том, что с давних времен наличие этого животного в жилище означало, что охота закончилась, все дома и все хорошо. Поэтому присутствие собаки в месте проживания, во-первых, генетически дает человеку успокоительный эффект, а, во-вторых, создает определенный моцион, особенно у одиноких, пожилых людей. С животными приходится прогуливаться, что также положительно влияет на общий ритм, здоровье и настроение", - рассказал Шеляков.

По его словам, коммуникация с собакой также позволяет ребенку освоить жизненные навыки.