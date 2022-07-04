Прогноз на месяц от астролога Марьям
Астролог Марьям поделилась на своей странице в Instagram прогнозом на месяц Огненной Козы.
"7 июля к нам придет месяц Огненной (да, снова эмоциональность, правда в этот раз Огонь более нежный) Козы 丁未, и пробудет до 7 августа.
Но учтите, если вы рождены с 1 января по 4 февраля, вы относитесь к предыдущему году, а не наступившему.
Коза закрывает сезон лета сезон огня
Месяц состоит из двух стихий - огня и земли.
Между ними НЕТ конфликта, и это радует.
Однако в июле будет также "эмоционально ЖАРКО" как и в июне.
Символ месяца - раскаленная земля.
Козы бывают разные - деревянные, металлические и т.д.
Наша Огненная Коза - это драматическая актриса, мало уступчивая, очень яркая, темпераментная, упрямая.
Это дама, которая легко вписывается в любую ситуацию, умеет себя подать, достаточно продумана.
Это красивые женщины, и кажется, простые на первый взгляд, но это не так, она стильная, с хорошо подобранными атрибутами образа, модная дама. Но не забываем, что Коза это все же актриса, и очень любит моноспектакли с примесью драматизма.
Поэтому старайтесь не драматизировать ситуации, прорабатывать их, больше заниматься собой.
Фавориты этого месяца, по месяцу и по году:
Лошадь, вас нежно любит Коза.
Кролик и Свинья - вам так же хорошо будет в этом месяце.
Обезьяна - вас может поджидать "любовная любовь", так что, если вдруг что - имейте ввиду.
У Крыс и Драконов могут быть большие расходы, следите за ними.
Сложно в июле будет: Быкам, Собакам и Драконам.
Слушайте свою интуицию, старайтесь больше заниматься здоровьем, меньше копайтесь в себе. Быки держитесь своих друзей Обезьян и Крыс.
Собаки - Тигров и Лошадей.
У людей, у которых много земли в карте хроника встроена в здоровье.
В горы не ходить, не рисковать.
Что касается здоровья:
Внимание к ЖКТ.
Меньше жирного и острого.
Больше зелени, фруктов и овощей.
Меньше рыбы, и если вы ее употребляете, то лучше белую.
Очень полезен в этот период дневной сон. Меньше нервничаем (кто знает как это сделать, поделитесь)", - пишет Марьям в публикации.
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