Прогноз на месяц от астролога Марьям

Астролог Марьям поделилась на своей странице в Instagram прогнозом на месяц Огненной Козы.

"7 июля к нам придет месяц Огненной (да, снова эмоциональность, правда в этот раз Огонь более нежный) Козы 丁未, и пробудет до 7 августа.

Но учтите, если вы рождены с 1 января по 4 февраля, вы относитесь к предыдущему году, а не наступившему.

Коза закрывает сезон лета сезон огня

Месяц состоит из двух стихий - огня и земли.

Между ними НЕТ конфликта, и это радует.

Однако в июле будет также "эмоционально ЖАРКО" как и в июне.

Символ месяца - раскаленная земля.

Козы бывают разные - деревянные, металлические и т.д.

Наша Огненная Коза - это драматическая актриса, мало уступчивая, очень яркая, темпераментная, упрямая.

Это дама, которая легко вписывается в любую ситуацию, умеет себя подать, достаточно продумана.

Это красивые женщины, и кажется, простые на первый взгляд, но это не так, она стильная, с хорошо подобранными атрибутами образа, модная дама. Но не забываем, что Коза это все же актриса, и очень любит моноспектакли с примесью драматизма.

Поэтому старайтесь не драматизировать ситуации, прорабатывать их, больше заниматься собой.

Фавориты этого месяца, по месяцу и по году:

Лошадь, вас нежно любит Коза.

Кролик и Свинья - вам так же хорошо будет в этом месяце.

Обезьяна - вас может поджидать "любовная любовь", так что, если вдруг что - имейте ввиду.

У Крыс и Драконов могут быть большие расходы, следите за ними.

Сложно в июле будет: Быкам, Собакам и Драконам.

Слушайте свою интуицию, старайтесь больше заниматься здоровьем, меньше копайтесь в себе. Быки держитесь своих друзей Обезьян и Крыс.

Собаки - Тигров и Лошадей.

У людей, у которых много земли в карте хроника встроена в здоровье.

В горы не ходить, не рисковать.

Что касается здоровья:

Внимание к ЖКТ.

Меньше жирного и острого.

Больше зелени, фруктов и овощей.

Меньше рыбы, и если вы ее употребляете, то лучше белую.

Очень полезен в этот период дневной сон. Меньше нервничаем (кто знает как это сделать, поделитесь)", - пишет Марьям в публикации.