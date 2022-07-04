Ученые доказали, что люди больше доверяют незнакомцам, похожим на них
Японские учёные из Окаского университета провели исследование, используя современную нейронную сеть для распознавания лиц, чтобы определить, насколько внешнее сходство людей влияет на их доверие друг к другу. Согласно полученным данным, люди больше доверились бы человеку своего пола с похожими чертами лица, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Исследователи выяснили, что чем больше незнакомец похож на человека, тем больше доверия он вызывает. Такая закономерность не распространяется на людей противоположного пола, - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Суть эксперимента заключалась в следующем: группа учёных набрала 200 студентов (по 100 представителей обоего пола) в возрасте 19-24 лет. Всех участников исследования сфотографировали анфас без аксессуаров на лице. Позже учёные пригласили ещё 30 студентов (15 девушек и 15 парней), которые участвовали в эксперименте уже в качестве оценщиков. Юным экспертам в быстром и хаотичном порядке показывали фотографии студентов, которых те должны были оценить по семибалльной шкале от 1 (очень надёжно) до 7 (очень достоверно). Оценщики должны были выбрать, какому человеку они с большей вероятностью одолжили бы свои деньги.
Японские учёные пришли к выводу, что люди подсознательно вычисляют незнакомцев со схожими чертами, которые кажутся им более надёжными. Однако эта зависимость срабатывает лишь тогда, когда оценщик и незнакомец одного пола. Исследователи полагают, что сходство с самим собой влияет на восприятие надёжности из-за активации миндалевидного тела - области головного мозга, отвечающей за формирование эмоций и, в частности, страха.. Если человек видит незнакомца с похожими чертами лица, то миндалевое тело подавляется, а если субъект внимания, наоборот, не похож - активируется.
Учёные считают, что если с помощью искусственного интеллекта удаётся предсказать благонадёжность человека, то разработка может получить своё дальнейшее развитие в обществе. Например, при создании заслуживающих доверия аватаров в онлайн-кредитовании P2P.
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