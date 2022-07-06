Укусы каких насекомых могут стать смертельными?

Укусы шмелей, ос и пчел могут вызвать аллергию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если у больного есть сенсибилизация (чувствительность) к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное - анафилактический шок. Если пчела, оса или шмель ужалит в область груди, шеи и лица, то мало что можно успеть сделать. Эти места близки к головному мозгу и сердечно-сосудистой системе", - объяснил врач.

Как объяснил иммунолог, это связано с тем, что в этих частях тела богатое кровоснабжение, поэтому яд будет моментально всасываться.

Врач добавил, что укусы ос могут не вызывать аллергию, однако есть вероятность нагноения.

"Оса - хищник, и жало - это способ убийства насекомых, поэтому укусы ос осложняются в большей степени нагноением. Яд пчелы считается стерильным. Там нет болезнетворных микробов. У осы он другой", - предупредил врач.