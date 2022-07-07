В Нью-Йорке выставят на аукцион скелет динозавра возрастом 76 млн лет

Окаменелый скелет родственника тиранозавра возрастом 76 млн лет будет выставлен на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в этом месяце, об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о горгозавре, который обитал на западе США и Канады в конце мелового периода. Он был прародителем тиранозавров, которые появились спустя 10 млн лет после горгозавров.

Продаваемый образец был обнаружен в 2018 году в формации реки Джудит (приток реки Миссури). Его размеры составляют почти 3 метра в высоту и 7 метров в длину. Лот планируют продать за $5-8 млн.

Это единственный скелет горгозавра, который доступен для покупки. Остальные окаменелости находятся в музейных коллекциях.