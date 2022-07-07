https://news.day.az/unusual/1476792.html Сообразительный кот нашёл способ сбежать из дома - ВИДЕО
Сообразительный кот нашёл способ сбежать из дома - ВИДЕО
Мужчина решил узнать, как его питомец постоянно сбегает из дома. Он установил возле двери камеру наблюдения, которая запечатлела побег питомца, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Самостоятельный кот, которому не нужна помощь хозяина. Теперь осталось только научиться закрывать за собой дверь.
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