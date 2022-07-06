Попугай, который 6 лет «тиранит» хозяйку, принимая за нее решения

Попугай полностью контролирует свою владелицу - он даже следит за тем, чтобы ее волосы были "причесаны", а пол чист. Каково жить с этим пернатым тираном?

Как передает Day.Az со ссылкой на Fishki, вот уже 6 лет американка по имени Кэти живет под деспотичным контролем своего попугая Плуто. И знаете, ей это очень нравится! Как признается сама девушка, она немного несобранная, а пернатый надзиратель помогает ей не проспать, убраться, собраться на работу и даже подготовиться к экзамену. О том, как Кэти живет с Плуто, она показывает в сюжете.

"Это самый лучший будильник!" - говорит хозяйка о своем попугае. Он точно знает, в какое время у него завтрак, и если Кэти случайно проспала, не услышав сигнал к пробуждению, Плуто постарается сделать все, чтобы его хозяйка встала. Убрав постель, а вернее пытаясь сделать это, ведь попугаю очень нравится забираться под простынь и бегать под ней, Кэти идет готовить завтрак. Опять же под присмотром Плуто. Питомец не просто наблюдает за кулинарными экспромтами Кэти, а пробует все, что есть на кухне, решая, что они будут есть на завтрак.

Но особое наслаждение попугаю доставляет смотреть, как Кэти наводит красоту: пока девушка наносит макияж, Плуто "укладывает" ей волосы, стараясь, чтобы шевелюра смотрелась так же эффектно, как его яркое оперение. Кэти шутит, что если бы Плуто мог иметь человеческую профессию, то непременно стал бы парикмахером. Или управляющим, ведь его второе занятие - проверять качество уборки. В то время, когда Кэти пылесосит квартиру, Плуто сидит у нее на голове и смотрит, прошла ли девушка все углы и собрала ли весь мусор.

Кэти делится, что крайняя организованность ее попугая заставляет хозяйку делать больше и лучше, а потому остается масса свободного времени. Не так давно она потратила его на обучение и стала дипломированной медсестрой, чего бы точно не стала делать без попугая. Самое же любимое время для Плуто - это вечер, когда вся его "стая" собирается вместе. Кэти же говорит, что Плуто напоминает ей редактирование фотографий, когда тусклому снимку добавляешь яркости. Так и попугай делает ее жизнь ярче и необычнее.