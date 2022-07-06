Polestar построила дом-гостиную для любителей природы

Компания Polestar построила микродом для медитаций и общения с природой. Он называется Koja и создан по проекту финского дизайнера Кристиана Талвитие, победителя прошлогоднего конкурса Polestar Design Contest. Дом рассчитан на двух человек. Он крепится на ствол дерева под самой кроной и позиционируется как гостиная или спальня - но без удобств. Фасад и внутреннее убранство Koja выполнены из экологически безопасных материалов: деревянных стеновых плит и северной пихты, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Koja (в переводе со шведского "хижина" или "убежище") - это не совсем дом в традиционном его понимании. Здесь нет никаких удобств, разве что мягкие скамейки, поэтому его стоит рассматривать как микропространство для медитаций и общения с природой. Дизайн "дома на дереве" придумал финн Кристиан Талвитие для прошлогоднего конкурса Polestar Design Contest. Работа так понравилась жюри, что Polestar впервые решился на полномасштабную реализацию чьего-то проекта.

За воплощение идеи взялась финская мебельная мастерская Protos Demos. В результате получилась U-образная конструкция с металлическим каркасом в основе, отделанная перекрёстно-склеиваемыми деревянными стеновыми плитами (CLT, Cross Laminated Timber) и досками из северной пихты. Внутри неё - комната площадью 9,5 квадратного метра, рассчитанная на двух человек. Попасть в дом можно по наружной лестнице, а сам он

Интерьер Koja выполнен в скандинавском стиле, отражающем стилистику и самой Polestar. Основные материалы отделки - дерево и шерсть. Из необычных деталей стоит отметить объемное остекление и проходящий через центр комнаты неприкрытый ствол дерева. Дом задуман как гостиная или спальня на свежем воздухе, но купить его не получится. Один-единственный образец Koja построили для выставки House by an Architect, которая пройдет в рамках биеннале Fiskars Village Art & Design, - и планов по продаже домов у Polestar пока нет.