Женщина пересадила волосы с головы в брови и показала результат

Жительница Англии перенесла пересадку волос с головы в брови и показала результат. Личной историей и фотографиями она поделилась с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, 36-летняя Изабель Куткси (Isabelle Kutxi) из города Тетбери лишилась бровей в подростковом возрасте из-за чрезмерного удаления нежелательных волосков. В июне 2021 года женщина отправилась в Польшу на косметологическую процедуру, в ходе которой врач извлек волосяные фолликулы из небольшой зоны на ее затылке и пересадил их в места новых бровей.

"Я решила поехать в Польшу, потому что это моя родина. Более того, в Польше все намного дешевле, [чем в Англии]", - объяснила героиня материала и добавила, что заплатила за пересадку 1,5 тысячи фунтов стерлингов, в то время как в Англии она могла обойтись ей в пять тысяч фунтов стерлингов.

В настоящее время Куткси является обладательницей густых темных бровей. Она призналась, что укорачивает их каждый месяц, поскольку волоски по-прежнему отрастают с той же скоростью, что на голове. "Они не останавливаются, как волоски на бровях, и могут вырасти очень длинными, если я не буду их стричь. Но это того стоит - теперь у меня есть брови, о которых я мечтала долгие годы", - заключила женщина.