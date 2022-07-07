Создана способная хранить тепло месяцами батарея из песка

Специалисты из Финляндии использовали песок для хранения энергии вместо стандартных аккумуляторов. Об этом сообщает "Би-би-си" (BBC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Новый способ хранения энергии предложили инженеры из местных компаний Polar Night Energy и Vatajankoski. Технология Polar предусматривает перенаправление и накапливание электричества, полученного от возобновляемых источников энергии, в батарею из песка. Затем с помощью этой энергии можно нагревать воду и доставлять ее до потребителей.

Специалисты построили бункер, в который погрузили около 100 тонн песка. Далее с помощью резистивного нагрева можно сгенерировать горячий воздух, который нагреет песок. Уточняется, что этот крайней дешевый и доступный материал способен несколько месяцев сохранять тепло от 500 до 600 градусов по Цельсию. Затем с помощью созданного аккумулятора можно нагреть воду и пустить ее по трубам в жилые дома.

По словам ученых, с помощью инновационных батарей можно обеспечивать горячей водой целый город. Однако специалистам придется выяснить, возможно ли масштабировать данную технологию.