В японском океанариуме пингвины отказались есть дешевую рыбу

В океанариуме Хаконэ-эн в префектуре Канагава к югу от Токио решили сократить расходы, поэтому закупили рыбу подешевле, однако пингвины отказались ее есть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Раньше пингвинам давали японскую ставриду. Теперь же дают более дешевую сабу, которая птицам не нравится. Некоторые пингвины все же немного клюют предложенную им еду, другие демонстративно выплевывают.

Владельцы подсчитали, что стоимость обслуживания океанариума, по сравнению с началом года, возросла на 20%. В связи с чем находящиеся там животные стали питаться более дешевыми продуктами, у них выключили свет и уменьшили частоту очистки фильтрационного резервуара. Однако уточняется, что более дешевая рыба составляет лишь 30-40% от всего рациона пингвинов. Если птица отказывается есть сабу, тогда ей дают привычную японскую ставриду. Сотрудники океанариума не оставляют пингвинов голодными.