В Татарстане зажарят яичницу из 8 тысяч яиц
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В Татарстане 16 июля зажарят гигантскую рекордную яичницу из 8 тысяч яиц. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рекорд собираются установить в рамках Всероссийского фестиваля "Скорлупино" в Пестрецах.

Яйца для блюда используют исключительно местного, республиканского, производства. Попробовать яичницу смогут все желающие.

Регистрация рекорда пройдет при участии шеф-поваров казанских ресторанов, Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана и директора ассоциации Галины Шарафутдиновой.