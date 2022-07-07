https://news.day.az/unusual/1477226.html В Татарстане зажарят яичницу из 8 тысяч яиц
В Татарстане зажарят яичницу из 8 тысяч яиц
В Татарстане 16 июля зажарят гигантскую рекордную яичницу из 8 тысяч яиц. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Рекорд собираются установить в рамках Всероссийского фестиваля "Скорлупино" в Пестрецах.
Яйца для блюда используют исключительно местного, республиканского, производства. Попробовать яичницу смогут все желающие.
Регистрация рекорда пройдет при участии шеф-поваров казанских ресторанов, Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана и директора ассоциации Галины Шарафутдиновой.
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