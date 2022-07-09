В Британии нашли потерянный средневековый дворец

По мнению ученых, здание было построено для богатого лондонского епископа между XI и XIII веками.

В ходе своих недавних археологических раскопок в британском графстве Эссекс исследователи нашли жилые помещения большого средневекового дворца, который, как считается, был построен для богатого лондонского епископа между XI и XIII веками. Строение имеет каменные стены шириной более метра. Это указывает на то, что тут проживали люди с весьма высоким статусом, пишет Express.

Археологам потребовался месяц кропотливых раскопок, чтобы обнаружить каменную кладку под следами посевов и то, что они нашли, застало всех врасплох, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Никто даже не подозревал, что он вообще существует. Этот дворец фактически перерисовывает карту исторических мест", - рассказали ученые.

По мнению экспертов, камерный блок здания использовался для различных целей, в том числе для развлечений, официальных приемов и сбора десятины. Камни, используемые для создания блока, укладывались друг на друга без использования раствора для их скрепления. В основном они состояли из уплотненного ила, известного как септария.

Однако в ходе раскопок были найдены и более древние римские кирпичи, которые, вероятно, были извлечены из близлежащего форта, заброшенного после отступления римской армии из Британии в IV веке.

Группа исследователей также сняла кадры с дронов и создала трехмерные модели места раскопок. Их находки теперь выставлены в постоянной экспозиции в Музее Бернхема.