К Земле летит астероид, обнаруженный в последний момент

Сегодня, 7 июля, в опасной близости от нашей планеты будет находиться астероид, диаметр которого составляет до 12,5 метров.

Еще несколько дней назад ученые даже не подозревали о существовании этого астероида. О том, что в околоземном пространстве находится новый астероид стало известно только 4 июля. Новые данные говорят о том, что сегодня 7 июля, этот новый космический камень будет находится рядом с Землей на расстоянии, которое эквивалентно примерно четверти расстояния от Земли до Луны, сообщает ScienceAlert.

Астрономы обнаружили новый астероид, который летит к Земле с помощью комплекса телескопов Pan-STARRS, которые находятся на Гавайский островах. Эта система предназначена для обнаружения всех околоземных объектов, которые могут представлять опасность для Земли, Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новый астероид ученые назвали 2022 NF, его примерный размер составляет от 5,5 до 12,5 метров. По данным ученых из Лаборатории реактивного движения NASA, сегодня, 7 июля 2022 года, этот астероид пролетит рядом с Землей на расстоянии в 90 тысяч км.

Расчеты астрономов показывают, что несмотря на столь близкое расстояние от нашей планеты, которое эквивалентно почти четверти расстояния от Земли до Луны, астероид 2022 NF не представляет угрозы. Этот космический камень должен пролететь мимо Земли и продолжить свой полет дальше в космосе.

Чтобы считать астероид потенциально опасным для Земли, он должен иметь диаметр не менее 140 метров и находиться от нашей планеты в пределах 7,5 млн км. Но в NASA считают, что крошечный размер этого космического камня и его траектория полета не позволяют присвоить ему угрожающий статус. По словам ученых, данный объект можно будет наблюдать в небе до вечера 7 июля, но для этого придется использовать телескопы.

NASA ежедневно отслеживает тысячи околоземных астероидов, которые могут изменить свою орбиту и столкнуться с Землей. Это особенно касается крупных астероидов. Чтобы быть готовыми к потенциальному столкновению с астероидом и защитить нашу планету от этой катастрофы, в NASA создали космический аппарат DART. Он сейчас летит к астероиду Диморф, диаметром 160 метров, чтобы осенью этого года столкнуться с ним, и таким образом изменить его траекторию полета.