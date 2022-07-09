В водах Аляски нашли редкую прозрачную рыбу

Свое необычное прозрачно-красноватое тело рыба использует для маскировки и отлично с этим справляется. В ходе своего недавнего исследования в водах Аляски ученые обнаружили прозрачную рыбу. Им оказался редко встречающийся пятнистый морской слизень, пишет Mashable.

"Я давно надеялась увидеть одного из них собственными глазами. Пятнистый морской слизень Crystallichthys cyclospilus - большая редкость", - рассказала биолог Сара Фридман из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Пока команда нашла около 5 рыб. Пятнистый морской слизень водится на глубине от 100 до 200 м. Поэтому обычный человек никогда с ним не столкнется, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Их прозрачные красноватые тела уникальны и имеют естественную маскировку. Это адаптация, которую используют глубоководные существа, такие как пятнистый морской слизень, чтобы маскироваться с помощью длин волн света, проходящих через воду. Красный свет имеет самую короткую длину волны, а это означает, что он никогда не достигает глубоких темных вод. Это делает глубоководных животных практически невидимыми для хищников.

По словам Фридмана, у слизня есть еще одна интересная особенность. У них есть присоски в нижней части тела. Это помогает им прикрепляться к скалам и крепко держаться в сильных течениях. Причем морские слизни - один из немногих видов рыб, имеющих такое строение.

Фридман также упомянула о нескольких других интересных видах, с которыми она столкнулась во время экспедиции, в том числе о рыбе-удильщике (или морской черт). У этих животных на лбу есть отросток, содержащий миллионы светопродуцирующих бактерий, которые излучают свет. Таким образом удильщики выманивают свою добычу из темных глубин.